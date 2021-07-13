Yıldırım'da su kesintisi - Son Dakika

BUSKİ Genel Müdürlüğü Yıldırım'daki çalışmalardan dolayı su kesintisi yapılacağını duyururken, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi Kocaali Caddesi ve civarında, 13.07.2021 - 30.07.2021 tarihleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur." - BURSA