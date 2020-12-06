Yıldırım'da temizlik harekatı - Son Dakika

Yıldırım'da temizlik harekatı

06.12.2020 00:58
Yıldırım'da temizlik harekatı, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) ile mücadelede en önemli adım olan temizlik ve hijyen sağlanması noktasında tedbir ve önlem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) ile mücadelede en önemli adım olan temizlik ve hijyen sağlanması noktasında tedbir ve önlem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekipleri, korona virüs salgınını önlemek adına ilçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürürken sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan,Arabayatağı ve Ulus Mahallelerinde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 3 kepçe, 1 greyder, 6 kamyon, 5 süpürge aracı, 6 açık kasa kamyonet ve 100 kişilik ekibin katılımı ile başlatılan çalışmalarda, pet şişe, cam ve teneke içecek şişeleri, moloz yığınları, kuru otlar ve bölgedeki tüm atıklar ekiplerce toplanırken yaklaşık 20 kamyon atık bölgeden uzaklaştırıldı.

İlk günden beri kararlı mücadele

Korona virüs ile mücadele konusunda vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ettiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Virüsün etkilerini en aza indirmek için 7/24 çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve aldığımız tedbirler kapsamında hemşerilerimizi virüslerden olabildiğince uzak tutmayı hedefliyoruz. Bu virüsle mücadelenin merkezinde hijyen yer alıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sabahın ilk saatlerinden başlayarak ilçemizin her noktasında büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürürken, Arabayatağı ve Ulus Mahallelerinde de kapsamlı bir alan temizliği gerçekleştiriyor. Ben buradan her bir çalışanımıza tek tek teşekkür ediyorum. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz, hemşerilerimiz de bu kişisel hijyen konusunda önlemleri alırsa bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Bütün hemşerilerimizden yapılan uyarıları dikkate almalarını istiyorum. Millet olarak el ele vererek tedbirlere uyalım. Mümkün olduğunca evlerimizde kaldığımızda salgının büyük ölçüde önleneceğini unutmayalım" diye konuştu. - BURSA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Koronavirüs, Yıldırım, Ulus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım'da temizlik harekatı - Son Dakika


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