Yıldırım'da temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Yıldırım'da temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Yıldırım'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Yıldırım Belediyesi, gece gündüz demeden vatandaşların ve kamuda hizmet veren personelin sağlıklı koşullarda çalışması için yoğun mesaisine...

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Yıldırım'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Yıldırım Belediyesi, gece gündüz demeden vatandaşların ve kamuda hizmet veren personelin sağlıklı koşullarda çalışması için yoğun mesaisine devam ediyor.


Bu kapsamda, düzenli aralıklarla devam eden hijyen çalışmalarını ilçenin dört bir yanında aralıksız sürdüren Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarda, okul ve park gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimaline karşı gece gündüz dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor. Öte yandan ekipler, salgın nedeniyle yoğun bir çalışma içerisinde olan sağlık çalışanlarının virüs riskinden uzak tutulmasına katkı sağlamak amacıyla Yıldırım'daki tüm hastanelerde temizlik ve hijyen çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.


Başkan Yılmaz'dan teşekkür


Yıldırımlıların sağlığını tehdit eden tehlikeye karşı önemlerini alarak riski en aza indirmek için çalışmalarını yoğun olarak devam ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Küresel tehdit koronavirüs karşısında Hükümetimiz gayretli bir biçimde önlemlerini alıyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu tehdide karşı hemşehrilerimizin sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Geride kalan haftalarda vatandaşlarımızın yoğun olarak bir arada bulunduğu noktalarda yaptığımız ilaçlama ve hijyen çalışmalarının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında, pazar alanlarında ve belediye hizmet araçlarımızda gece-gündüz demeden titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sabahın ilk saatlerinden başlayarak ilçemizin her noktasında büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Ben buradan her bir çalışanımıza tek tek teşekkür ediyorum. Bu sürecin bir diğer kahramanları da, halka hizmet Hakka hizmet şiarıyla görevlerini icra eden kıymetli çalışanlarımızdır. Bir nebze rahat nefes alabiliyorsak onların sayesindedir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:28 Kaynak: İHA

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