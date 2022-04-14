Yıldırım'da 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Yıldırım'da 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' eğitimi veriliyor

Son Güncelleme: 14.05.2022 10:32

İlçe sakinlerini iş sahibi yapacak projelerine bir yenisini daha ekleyen Yıldırım Belediyesi, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu açtı.

Tarım İlçe Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan kurs 72 saat sürecek olup kurs sonunda fidan dikimi yapılarak kursiyerler öğrendiklerini uygulama imkânı bulacak. Tarım İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi eğitimcilerin görev aldığı 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursunu başarıyla tamamlayan katılımcılar, tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilen tarla ve seralarda, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili hasat, harman, kurutma, standardizasyon, muhafaza ve işlenmesi alanlarında çalışabilecekleri gibi aynı zamanda kursu başarıyla tamamladıktan sonra alacakları belgelerle Bakanlığın IPARD programı kapsamında sağladığı bazı desteklemelerden de faydalanabilecekler.

"MESLEKİ EĞİTİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yıldırımlı vatandaşları istihdama kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşlarımızı iş hayatına sağlam şekilde hazırlayacak adımlar atıyoruz. Onlara İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde ücretsiz teknik eğitimler sunuyoruz. Bugüne kadar kurslarımızdan faydalanan birçok kişiyi işe yerleştirdik. Vatandaşlarımızı iş sahibi yapacak eğitimlerimizi sürdüreceğiz. 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği'katılan kursiyerlerimize hem eğitim hayatlarında hem de iş hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Yıldırım'da 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' eğitimi veriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldırım'da 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' eğitimi veriliyor - Son Dakika
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