Yıldırım'da Trafiği Düzenleyen Uygulamalar

İlçe sakinlerinin ulaşım konusunda sorun yaşamasının önüne geçmek, güvenli araç ve yaya akışı sağlamak için çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, cadde ve sokaklardaki trafiklendirme çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Tespit edilen durumların yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler, ihtiyaçlar doğrultusunda yaptığı uygulamalarla basit çözümler üretiyor. Özellikle okul çevreleri ve yaya akışının yoğun olarak gerçekleştiği bölgelerde sürücülerin aşırı hız ve dikkatsiz sürüş nedeniyle olumsuz durumlara neden olmalarının önüne geçmek adına, hız kesici set, okul geçidi işaretçileri, yaya geçidi işaretçileri, hız düzenleyici levhalar gibi trafik düzenleyici unsurlar Yıldırım Belediyesi ekipleri tarafından uygulanıyor. Bu bağlamda ilçenin tüm mahallelerinde yol düzenleme ve trafiklendirme uygulamaları çerçevesinde hız kesici tümsek, güvenlik aynaları, şerit belirleme dubası ve trafik tabelaları gerekli noktalara yerleştirilerek düzenli ve güvenli bir araç - yaya akışı sağlanıyor.

GÜVENLİ ULAŞIMA KATKI

700 bini aşkın nüfusuyla Türkiye'nin birçok ilinden kalabalık olan Yıldırım'da, günümüzün önemli sorunu haline gelen trafiğin en az hissedilmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Şehrimiz, yoğun nüfusu, plansız yapılaşması ve dar coğrafyası nedeniyle trafiğin zaman zaman aksadığı bir ilçe. Araç yoğunluğunun yanında trafik işaret ve işaretçi eksikliği can ve mal kayıplarına yol açabiliyor. Biz de bu kayıpları en aza indirmek ve güvenli bir ulaşım sağlamak adına trafiklendirme çalışmalarına önemsiyoruz. Özellikle yayaların trafikte sorunlarla karşılaşmamaları adına önceliğin kendilerine verilmesine, trafiğin önemli bir unsuru oldukları konusunda sürücülerimizi yayaları fark etmeye ve onlara karşı daha hoşgörülü olmaya davet ediyorum. Daha güvenli ulaşım için sürücülerimiz aşırı hızdan uzak durmalı, trafik işaret ve işaretçilerine uymalı aynı şekilde yayalarımız da kurallar dahilinde hareket etmeli" ifadelerini kullandı.