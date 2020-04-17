Yıldırım'da trafik düğümü çözülüyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, Ankara yolu ve yakın çevre yolundaki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak 35 metrelik Mevlana yolunun açılması için ilk adımı attı.



Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin ulaşım yoğunluğunu önemli ölçüde rahatlatacak Mevlana yolunun açılması için ilk kazmayı vurdu. Yunus Emre Bulvarı'nı Özdilek Caddesi'ne bağlayacak yolun 700 metrelik ilk etabının açılması için başlatılan çalışmalar çerçevesinde yıkılması ön görülen 14 binadan 13'ünün hak sahibi ile mutabakata varıldı, bir hak sahibi ile ise görüşmeler devam ediyor.



Birçok şehrin olduğu gibi Bursa'nın da öncelikli çözüm bekleyen konularından birisinin ulaşım olduğuna işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Mevcut yollarımız, artan nüfus ve bunun beraberinde trafik yoğunluğuna cevap vermekte zorlanıyor. Bunu çözmek adına yeni yatay ve dikey arterlerin açılması gerekiyor. Bu anlamda, 'Bismillah' diyerek startını verdiğimiz yol, trafik yoğunluğunun azalmasına önemli katkı sağlayacak. Osmangazi ve Yıldırım'ı birbirine bağlayan Yunus Emre Bulvarı, hem yakın çevre yoluna hem de Ankara Caddesi'ne bir alternatif teşkil ediyor. Ancak bu yol Yunus Emre Spor Kompleksimizin önünde son buluyor. Araçlar buradan yakın çevre yoluna veya Ankara yoluna yönelmek zorunda kalıyor. Bu da zaten yoğun bir trafik akışı olan bu yollarımızdaki yoğunluğu daha da arttırıyordu. Bu yolun açılması bu yoğunluğu önemli ölçüde azaltacak" dedi.



Yeni yolun ilk etabında 14 binanın yıkılacağını da aktaran Başkan Yılmaz, "Toplam bin 37 metrelik yolun 700 metrelik etabında hak sahiplerinin tamamına yakını ile uzlaşma sağladık. Sadece bir hak sahibi ile görüşmelerimiz devam ediyor ve bu da kısa süre içeresinde tamamlanacak. Bu projenin diğer bir önemli boyutu ise burada herkes kazanacak. Burada hak sahipleri ile görüşerek onların evlerine karşılık yine bir ev veriyoruz. Bugüne kadar 36 hak sahibine Mevlana Hüma Hatun Evleri'nden 32 daire verdik. Bir taraftan Yıldırım yeni bir ulaşım aksına kavuşurken, diğer taraftan da buradaki sağlıksız ve plansız konutlarda ikamet eden vatandaşlarımız, modern ve güvenli evlere sahip olacak. Dolayısı ile hem ilçemiz kazanacak hem de hemşerilerimiz kazanacak" ifadelerini kullandı. - BURSA