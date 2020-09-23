Yıldırım'da trafik düzenlemesi - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafik yeniden düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Yıldırım ilçesi Duaçınarı ve Anadolu Mahalleleri arasında kalan 1. Vatan Caddesi'nde yapılacak olan kaldırım ve yol kaplaması çalışmaları sebebiyle 23 Eylül 2020 - 20 Ekim 2020 tarihleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyarak, alternatif güzergahları kullanmaları gerekiyor. - BURSA