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Yıldırım'da ulaşıma Büyükşehir imzası

11 dakika önce

Yıldırım'da ulaşıma Büyükşehir imzasıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım İlçesi Mimar Sinan Caddesi'nde devam eden asfalt kaplama çalışmaları tamamlandığında bölgede ulaşımın daha da rahatlayacağını söyledi.

Yıldırım'da ulaşıma Büyükşehir imzası

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım İlçesi Mimar Sinan Caddesi'nde devam eden asfalt kaplama çalışmaları tamamlandığında bölgede ulaşımın daha da rahatlayacağını söyledi.

Bursa'yı daha kolay ulaşılabilir bir şehir haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ihtiyaçlarına çözüm oluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım İlçesi Mimar Sinan Caddesi'nde devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Aktaş'a, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile muhtarlar da eşlik etti.

Kentin 17 ilçesinde de çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım İlçesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki çalışmaları anlatarak, "Ana aksın asfalt değişimi çalışması kapsamında Mimar Sinan Caddesi ve Kanuni Caddesi'nde geliş gidiş toplam 4 bin 400 metrelik mesafenin sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Bin metrelik kısımda asfalt çalışmaları tamamlandı, diğer bölüm de hızlı bir şekilde tamamlanacak" diye konuştu.

"17 İlçede 57 noktada çalışıyoruz"

Yıldırım'da park bahçelerden yollara kadar yoğun bir çalışmanın olduğuna değinen Başkan Aktaş, "Şu an Büyükşehir Belediyesi olarak 5 güzergahta asfalt kaplama, 12 güzergahta asfalt bakım onarım yama çalışması, 2 güzergahta V kanal çalışması, 6 noktada bordür yapımı ve onarımı çalışması ile farklı ilçe ve mahallelerimizde 32 noktada kazı dolgu çalışması olmak üzere, 17 ilçede 57 ayrı noktada faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz" diyerek, gayretle hizmetlerine devam ettiklerini vurguladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Başkan Aktaş'a Yıldırım İlçesi'ne verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Yıldırım İlçesi'ndeki yol bakım onarım, park bahçeler uygulamaları ve projelerimizde gönül birliğiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yıldırım'ın çehresini değiştirecek, güzelleştirecek çalışmalara birlikte imza atacağız" dedi.

Yıldırım'da ulaşıma Büyükşehir imzası

Mimar Sinan Caddesi, Alinur Aktaş, Yıldırım, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:56 Kaynak: İHA
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