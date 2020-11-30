Yıldırım'da üretim hizmete dönüyor - Son Dakika

Yıldırım'da üretim hizmete dönüyor

30.11.2020 14:33
Yıldırım'da üretim hizmete dönüyor, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, asfalt kaplama, parke ve bordür uygulamaları ile ilçenin cadde ve sokaklarındaki ulaşım standartlarını yükseltiyor.

Yıldırım Belediyesi, asfalt kaplama, parke ve bordür uygulamaları ile ilçenin cadde ve sokaklarındaki ulaşım standartlarını yükseltiyor.

2020 yılını Fen İşleri Yılı ilan ederek ilçe genelinde altyapı seferberliği gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, bünyesindeki Asfalt Üretim Tesisi ve Beton, Parke ve Bordür Üretim Tesisi ile sağladığı tasarrufu Yıldırım'a hizmet olarak yansıtıyor. Yama ve kaplama çalışmalarıyla eskiyen ve yıpranan asfaltın yerine yeni asfalt uygulaması gerçekleştirerek yollarda kalite standartlarını yükselten Yıldırım Belediyesi, bu doğrultuda ulaşım güvenliğini sağlamış oluyor. Asfaltın yanı sıra parke ve bordür uygulamaları ile kaldırım çalışmaları da gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, yaya ulaşımında da güvenliği sağlıyor, görme engelli vatandaşlar için uygulanan kaldırım taşlarıyla da kendilerine destek oluyor. Bu kapsamda 2020 yılında ilçede asfalt yama ve kaplama miktarı 56 bin 219 tona ulaşırken, aynı dönemde Yıldırım'ın cadde ve sokaklarında uygulanan parke alanı 23 bin metrekare, bordür ise 20 bin 500 metre oldu.

Yıldırım'da ilçe sakinlerine kalite standartları en yüksek hizmeti sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizde şehir estetiğine uygun düzenlemeler gerçekleştirirken sokak ve caddelerin modern kimliğe bürünmesi için bu noktalarda birçok uygulamaya imza atıyoruz. Hem araç hem de yaya ulaşımının aksamadan sağlıklı bir şekilde sağlanması adına yollarda asfalt ve kaldırımlarda parke ile bordür uygulamalarımızı sürdürüyoruz. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda aşınan ve deforme olan yollarımızda tamir, bakım işlemleri, kilit parke ve kaldırım çalışmaları yapıyoruz. Sadece Kasım ayı içerisinde Davutdede, Millet, Kazımkarabekir, Maltepe, Mevlana, Samanlı, Sıracevizler, Yiğitler, Yeşilyayla ve Davutkadı mahallelerimiz başta olmak üzere birçok noktada ekiplerimiz gece, gündüz demeden asfalt, parke ve bordür çalışmalarını tamamladı. Yıldırımlılara, 2020'nin ilçemizde 'Fen İşleri Yılı' olacağını söylemiştik. Yılın ilk günlerinde başlayan ve bugün artarak devam eden çalışmalarımıza yoğunluk vererek adeta bir alt yapı seferberliği yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini de değerlendirerek Yıldırım'da hizmet çıtasını yükseltmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım'da üretim hizmete dönüyor
Yıldırım'da üretim hizmete dönüyor

Görme Engelli, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım'da üretim hizmete dönüyor - Son Dakika


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