Yıldırım'da yaşlılara destek Ramazan Bayramı'nda da devam etti - Son Dakika

Yıldırım'da yaşlılara destek Ramazan Bayramı'nda da devam etti

Yıldırım Belediyesi korona virüsü önlemlerinin ilk gününden itibaren yardımcı olduğu 65 yaş ve üstü vatandaşlara desteğini Ramazan Bayramı'nda da sürdürdü.

Yıldırım'da yaşlılara destek Ramazan Bayramı'nda da devam etti, System.String[]

Yıldırım Belediyesi korona virüsü önlemlerinin ilk gününden itibaren yardımcı olduğu 65 yaş ve üstü vatandaşlara desteğini Ramazan Bayramı'nda da sürdürdü.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'ta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara aralıksız destek veren Yıldırım Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bayramın ilk gününde geçici süreyle sokağa çıkabilen ilçe sakinlerine dışarıda geçirdikleri süre boyunca refakat etti. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ilçedeki park ve yeşil alanlarda yürüyüş ve spor yapmak veya temiz hava almak isteyen vatandaşlara serbest saat süresi boyunca destek olurken, Yıldırım Belediyesi Bando Ekibi, 'sosyal mesafeli' banklarda oturan 65 yaş ve üzeri Yıldırımlı vatandaşlara mini bir konser ziyafeti verdi. Güneşli ve temiz havanın tadını çıkaran yaşlılar da konsere eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Öte yandan Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşları ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz yaşlıların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak onlara çikolata ikramında bulundu.


Kısıtlı süreli sokağa çıkma uygulamasında olduğu gibi korona virüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı ve tedbirlerin uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren büyükleri yalnız bırakmadıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler büyüklerimize saygıda ve sevgide kusur etmemeyi medeniyetimizin öğretilerinden edindik. Başımızın tacı büyüklerimizin bizlere olan emeğinin karşılığını vermek için ne yapsak az. Biz evlatlar olarak onları mutlu etmek, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak ve hayır dualarını almak için çalışıyoruz. Korona virüs sürecinde birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi idrak ettik. Bu Ramazan Bayramı'nda belki bir araya gelemedik, bazı güzellikleri paylaşamadık. Ancak gönüllerimiz bir. Birbirimize sarılacağımız, neşe içerisinde kutlayacağımız bayramlarımız inşallah olacaktır. Her zorlukla birlikte bir kolaylık var. Bu kısıtlamalar inşallah tövbe ederek, öz eleştiri yaparak, küllerimizden doğduğumuz bir ramazan ayına vesile olmuştur. Sağlıkla kucaklaşabileceğimiz bayramlara erişmek duası ile Ramazan Bayramı'nın Yıldırım'a, Bursa'ya, Türkiye'ye, tüm İslam coğrafyasına, velhasıl tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi. - BURSA

Ramazan Bayramı, Yıldırım, 22 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım'da yaşlılara destek Ramazan Bayramı'nda da devam etti - Son Dakika

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