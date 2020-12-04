Yıldırım'da yatırımlar hız kesmiyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi mevcut parklarda yaptığı revizyon çalışmaları ile parkların bakım ve onarımını gerçekleştirirken, ilçeye yeni parklar ve sosyal alanlar kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırarak vatandaşlara dinlenme alanları sunarken, çocuklar için güvenli oyun alanları meydana getiriyor. Yıldırım'da koronavirüs salgını hizmetin önüne geçemiyor. Gelecek sağlıklı günler için yatırımlarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, hem mevcut parkların revizyonunu gerçekleştirerek bu alanlarının değerini yitirmesinin önüne geçiyor, hem de yeni park alanlarıyla ilçedeki sosyal donatı sayısını artırıyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projelerinden olan Hümahatun ve Hafsahatun Evleri'nin bulunduğu 1. Avlu Sokak'ta yapımına başlanan parkta çalışmalarda son aşamaya gelindi. 788 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 3 bin 37 metrekarelik alanda oluşturulan park alanında, iki basketbol sahası, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve spor aletleri gibi birçok sosyal donatı bulunuyor. Çocuk oyun grupları montajı yapılan, kauçuk yürüyüş parkuru tamamlanan ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilen park tamamlandığında bölgeye artı değer sağlayacak. Öte yandan Ulus Mahalle Konağı'nın bulunduğu noktada yer alan parkta yenileme çalışmalarına başlayan ekiplerin gerçekleştirdiği revizyon sonrası bölge yeni bir görünüme kavuşacak. Yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, peyzaj ve yeşil alanlara sahip olacak park, salgın tehdidi geçtiğinde mahalle sakinlerinin

'PARKLAR ÇOCUK SESLERİYLE DOLACAK'

Koronavirüs salgınının sona ermesiyle sağlıklı günlere kavuşulduğunda parkların eskiden olduğu gibi yeniden çocuk cıvıltılarıyla dolması adına hizmetlerine ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocuklarımızın ait oldukları parkları yine eskisi gibi doldurmalarını, parklarda oynayarak sosyalleşmesini, toplumun bir parçası olmalarını sağlamak için belediye olarak yeni parklar yapmaya ve mevcut parklarımızda hasar gören parklardaki ekipmanları yenilemeye gayret gösteriyoruz. Koronavirüs tehlikesini geride bıraktığımızda minik Yıldırımlıların parkları eskiden olduğu gibi yeniden çocuk cıvıltılarıyla doldurması adına kauçuk zemin uygulamasının yanı sıra çocukların en sevdiği oyuncakları parklarımıza yerleştiriyoruz. Yavrularımızın evlerine kapanmadan, teknolojinin esiri olmadan, televizyonla, bilgisayarla ve mobil cihazlarla gereğinden fazla zaman kaybetmeden yeniden parklarda oynaması, arkadaşlık ve dostluk duygularını pekiştirmeleri bizleri de mutlu edecektir. Vatandaşlarımızın mahallerde rahat nefes alabildikleri, günlük yaşamın stresinden uzaklaştıkları, çocuklarımızın oyun oynayabildiği park ve bahçelerimizin bakımlarını aksatmadan devam ettiriyor, ilçemize yeni park ve yeşil alanlar kazandırıyoruz" diye konuştu. - BURSA