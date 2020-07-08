Yıldırım'da yeşil alanlar çoğalıyor - Son Dakika

Yıldırım'da yeşil alanlar çoğalıyor

Yıldırım'da yeşil alanlar çoğalıyorBursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeşil alanları arttırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi, ilçede bulunan park ve yeşil alanlardaki temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Yıldırım'da yeşil alanlar çoğalıyor

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeşil alanları arttırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi, ilçede bulunan park ve yeşil alanlardaki temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kaplıkaya, Vatan, Samanlı, Hacivat, Mollaarap ve Bağlaraltı Mahalleleri ile Sular Vadisi'nde ot biçme, budama ve kosa temizliği yapıldı. Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırdıklarının bilgisini veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların mahallerde rahat nefes alabildikleri, günlük yaşamın stresinden uzaklaştıkları, çocukların oyun oynayabildiği park ve bahçelerin bakımlarını aksatmadan devam ettirdiklerini belirtti.

'HER ŞEY YEŞİL BİR YILDIRIM İÇİN'

Daha güzel, daha yeşil bir Yıldırım hedefi doğrultusunda yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdıklarını aktaran Başkan Yılmaz, 'Yaşanabilir, modern bir şehir olmanın yanında yeşil alanlarıyla da zengin bir Yıldırım görüntüsü hedefliyoruz. Her alanda olduğu gibi park ve bahçelerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda da yeşil kimliğiyle anılan Yıldırım ve Bursa'nın hakettiği güzelliklere tekrar ulaşması için yoğun çaba sarfediyoruzö ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yıldırım'da yeşil alanlar çoğalıyor - Son Dakika
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