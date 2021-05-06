Yıldırım'da yollar yenileniyor! - Son Dakika

Yıldırım'da yollar yenileniyor!

06.05.2021 13:45
Yıldırım'da yollar yenileniyor!, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, salgın nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecini fırsata çevirdi.

Bursa Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cadde ve sokaklardaki yoğunluğun azalmasıyla birlikte sıcak asfalt uygulamaları ve bozulan yolların onarım çalışmalarına hız verdi. Yıldırımlılara konforlu ulaşım sağlamak adına aralıksız çalışan ekipler; Mimar Sinan, Musababa, 152 Evler ve Vakıf mahallelerinde sıcak asfalt, yol bakım, kaldırım,parke ve bordür uygulamaları gerçekleştirdi. Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2021 yılının ilk dört ayında; 9 bin 300 tonu asfalt kaplama ve 4 bin 300 tonu yama olmak üzere 14 bin tona yakın asfalt uygulaması yaptı. Yılın ilk çeyreğinde 5 bin 300 metre de bordür uygulaması yapan ekipler, 8 bin 400 metrekare de parke döşedi.

Yıldırım Belediyesi, çalışmalarda kullandığı asfaltı kendi tesislerinde üreterek önemli bir tasarruf sağlıyor. Bursa'da, kendine ait asfalt üretim tesisi bulunan tek belediye olan Yıldırım Belediyesi; son 2 yılda yaklaşık 190 bin ton asfalt üretimi gerçekleştirdi. Ürettiği 190 bin ton asfalttan, yaklaşık 100 bin tonunu kendi ihtiyaçları için kullanan Yıldırım Belediyesi, 90 bin tonunu ise diğer belediyelere sattı. 2021'in ilk dört ayında ise 32 bin ton asfalt üretimi gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, bu miktarın 18 bin 500 tonunu kentteki diğer belediyelere sattı. Öte yandan Yıldırımlılara daha konforlu ulaşım imkânı sağlamak için BUSKİ ile protokol imzalayan Yıldırım Belediyesi; altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollara yama yerine asfalt kaplama uygulaması gerçekleştiriyor.

BAŞKAN YILMAZ: 'KAPANMAYI FIRSATA ÇEVİRDİK'

Yıldırım'ı güzelleştiren çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Amacımız vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, daha yaşanabilir bir Yıldırım inşa etmek. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.Ekiplerimiz Yıldırım'a nefes aldıracak, ulaşımı kolaylaştıracak yeni imar yollarıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, eskiyen bozulan yollarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. İlçemizin yollarında kullandığımız asfaltı kendi tesislerimizde üreterek önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bu tesiste ürettiğimiz asfaltın ihtiyaç fazlasını ise başka belediyelere satarak gelir elde ediyoruz. Salgın nedeniyle ilan edilen 17 günlük tam kapanma sürecinde de ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda yoğunluğun azalmasını fırsata çevirip, asfaltlama ve bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Yıldırım'da yollar yenileniyor!

Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım'da yollar yenileniyor! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Çip takma' projesinde deprem yaşandı: Elon Musk'ın ortağı işten ayrıldı 'Çip takma' projesinde deprem yaşandı: Elon Musk'ın ortağı işten ayrıldı Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı! Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı! Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi Araları uzun süredir kötüydü! Beren Saat, Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile buzları eritti Araları uzun süredir kötüydü! Beren Saat, Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile buzları eritti Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu

Son Dakika Haberleri
15:35 Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada
15:23 Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu
15:22 Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı!
15:17 AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı
15:16 Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi
15:00 Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek
14:54 İran'da cumhurbaşkanı adayı Mutahhari: Kısas yapılmalı, Trump öldürülmeli
14:48 Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti
14:42 Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu
14:09 Beşitaş yönetiminden Aboubakar'a: Çık oyna dedikodular son bulsun
Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada         
15:35
Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu         
15:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok         
15:22
AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı         
15:17
FETÖ'nün Gaybubet evleri finansörü çıplak ayakla kaçarken yakalandı FETÖ'nün Gaybubet evleri finansörü çıplak ayakla kaçarken yakalandı         
15:13
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti         
14:48
Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi         
14:24
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti         
12:51
MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi         
12:33
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var         
12:02
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 15:39:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırım'da yollar yenileniyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement