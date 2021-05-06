Yıldırım'da yollar yenileniyor! - Son Dakika

Bursa Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cadde ve sokaklardaki yoğunluğun azalmasıyla birlikte sıcak asfalt uygulamaları ve bozulan yolların onarım çalışmalarına hız verdi. Yıldırımlılara konforlu ulaşım sağlamak adına aralıksız çalışan ekipler; Mimar Sinan, Musababa, 152 Evler ve Vakıf mahallelerinde sıcak asfalt, yol bakım, kaldırım,parke ve bordür uygulamaları gerçekleştirdi. Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2021 yılının ilk dört ayında; 9 bin 300 tonu asfalt kaplama ve 4 bin 300 tonu yama olmak üzere 14 bin tona yakın asfalt uygulaması yaptı. Yılın ilk çeyreğinde 5 bin 300 metre de bordür uygulaması yapan ekipler, 8 bin 400 metrekare de parke döşedi.

Yıldırım Belediyesi, çalışmalarda kullandığı asfaltı kendi tesislerinde üreterek önemli bir tasarruf sağlıyor. Bursa'da, kendine ait asfalt üretim tesisi bulunan tek belediye olan Yıldırım Belediyesi; son 2 yılda yaklaşık 190 bin ton asfalt üretimi gerçekleştirdi. Ürettiği 190 bin ton asfalttan, yaklaşık 100 bin tonunu kendi ihtiyaçları için kullanan Yıldırım Belediyesi, 90 bin tonunu ise diğer belediyelere sattı. 2021'in ilk dört ayında ise 32 bin ton asfalt üretimi gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, bu miktarın 18 bin 500 tonunu kentteki diğer belediyelere sattı. Öte yandan Yıldırımlılara daha konforlu ulaşım imkânı sağlamak için BUSKİ ile protokol imzalayan Yıldırım Belediyesi; altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollara yama yerine asfalt kaplama uygulaması gerçekleştiriyor.

BAŞKAN YILMAZ: 'KAPANMAYI FIRSATA ÇEVİRDİK'

Yıldırım'ı güzelleştiren çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Amacımız vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, daha yaşanabilir bir Yıldırım inşa etmek. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.Ekiplerimiz Yıldırım'a nefes aldıracak, ulaşımı kolaylaştıracak yeni imar yollarıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, eskiyen bozulan yollarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. İlçemizin yollarında kullandığımız asfaltı kendi tesislerimizde üreterek önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bu tesiste ürettiğimiz asfaltın ihtiyaç fazlasını ise başka belediyelere satarak gelir elde ediyoruz. Salgın nedeniyle ilan edilen 17 günlük tam kapanma sürecinde de ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda yoğunluğun azalmasını fırsata çevirip, asfaltlama ve bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " ifadelerini kullandı.