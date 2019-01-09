Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Yıldırım'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

41 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, vatandaşların hayattan haberdar olmalarını sağlayan gazetecilik mesleğinin öneminin ve itibarının daha da artacağına inandığını belirtti.

Yıldırım'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, vatandaşların hayattan haberdar olmalarını sağlayan gazetecilik mesleğinin öneminin ve itibarının daha da artacağına inandığını belirtti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yıldırım, gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarını düzenleyip güvence altına alan ve gazetecilik mesleğine yasal bir dayanak oluşturan Basın Kanunu'nun kabul edilişinin 58. yılı olduğunu anımsattı.

Teknolojik yeniliklerin, haberi yapma ve habere ulaşma hızını artırdığına dikkati çeken Yıldırım, bu durumun gazetecilik mesleğinde değişimi zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Değişim sürecine uyum sağladıktan sonra hayattan haberdar olmamızı sağlayan gazetecilik mesleğinin öneminin ve itibarının daha da artacağına inanıyorum. Basın meslek ilkelerine bağlı bir şekilde milletimizin sesi ve sözcülüğünü yapan gazetecilerimize, mesleki hayatlarında başarılar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:28 Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Güncel
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