Yıldırım'dan AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'na ziyaret

AK Parti Talas Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevine gelen Kürşat Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Talas Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevine gelen Kürşat Yıldırım ve yönetim kurulu ekibi, il başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Çopuroğlu, teşkilatlarında her daim göz bebekleri olan gençlik kollarında Talas ilçe başkanı olarak göreve gelen Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi genç kardeşlerini misafir ederek, hasbihal ettiklerini ifade etti.

Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin her daim destekçileri olduklarını belirten Çopuroğlu, yapacakları çalışmalarda başarılar dileyerek, ilçe ve AK Parti'ye hayırlı olmasını temenni etti.