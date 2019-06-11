Yıldırım'dan Bahçelievler'de pazar ziyareti
4 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bahçelievler'de pazar ziyaretinde bulundu.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:51 Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Bahçelievler
'de pazar ziyaretinde bulundu. Seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'e gelen Binali Yıldırım Hürriyet Mahallesi
'nde kurulan halk pazarını ziyaret etti. Pazarcılarla sohbet eden Yıldırım, alışverişe çıkan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Yıldırım, pazar ziyareti sırasında alışverişte yaptı. Yıldırım, bir tezgahtan domates satın aldı.
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