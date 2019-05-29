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YILDIRIM'DAN BAKIRKÖY'DE ESNAF ZİYARETLERİ

49 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy'de esnaf ziyaretlerinde bulundu.

YILDIRIM'DAN BAKIRKÖY'DE ESNAF ZİYARETLERİ, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy'de esnaf ziyaretlerinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy Hamidiye Camii'nde katıldığı Ahmet Süleymanoğlu'nun cenaze törenin ardından Osmaniye Mahallesi'ne geçti. Yıldırım burada esnaf ziyaretinde bulundu. Bir taksi durağına uğrayan Yıldırım taksi şoförleriyle sohbet etti. Yıldırım, çok sayıda kişiyle fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım esnaf ziyaretinin ardından buradan ayrılarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti.

Görüntü Dökümü:
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-Binali Yıldırım'ın esnafla sohbeti
-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
-Genel ve Detaylar
 


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:04 Kaynak: DHA
İstanbul, Binali Yıldırım, Bakırköy, Güncel
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