Yıldırım'dan Bakırköy'de esnaf ziyaretleri
56 dakika önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy'de esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:23 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy'de esnaf ziyaretlerinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy Hamidiye Camii'nde katıldığı Ahmet Süleymanoğlu'nun cenaze törenin ardından Osmaniye Mahallesi'ne geçti. Yıldırım burada esnaf ziyaretinde bulundu. Bir taksi durağına uğrayan Yıldırım taksi şoförleriyle sohbet etti. Yıldırım, çok sayıda kişiyle fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım esnaf ziyaretinin ardından buradan ayrılarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.
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