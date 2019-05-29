Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan Bakırköy'de esnaf ziyaretleri
Son Dakika Güncel Haber

Yıldırım'dan Bakırköy'de esnaf ziyaretleri

56 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy'de esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Yıldırım'dan Bakırköy'de esnaf ziyaretleri, System.String[]


İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy'de esnaf ziyaretlerinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy Hamidiye Camii'nde katıldığı Ahmet Süleymanoğlu'nun cenaze törenin ardından Osmaniye Mahallesi'ne geçti. Yıldırım burada esnaf ziyaretinde bulundu. Bir taksi durağına uğrayan Yıldırım taksi şoförleriyle sohbet etti. Yıldırım, çok sayıda kişiyle fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım esnaf ziyaretinin ardından buradan ayrılarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:23 Kaynak: DHA
Binali Yıldırım, İstanbul, Bakırköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adliyeye gelip teslim olan Kadri Gürsel, cezaevine götürüldü Hakimin, avukatın etek boyuna karışmasına Adalet Bakanı'ndan ilk yorum Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı Son Dakika! Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 17:19:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan Bakırköy'de esnaf ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]