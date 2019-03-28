Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan Başakşehir'de Fabrika Ziyareti

Yıldırım'dan Başakşehir'de Fabrika Ziyareti

1 saat önce

Murat ÇİMEN/İSTANBUL DHA-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Başakşehir'deki Mutlusan Elektrik Fabrikasını ziyaret etti.

Yıldırım'dan Başakşehir'de Fabrika Ziyareti, System.String[]
Murat ÇİMEN/İSTANBUL DHA- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Başakşehir'deki Mutlusan Elektrik Fabrikasını ziyaret etti.

Burada konuşan Yıldırım, İstanbul'un tek başına Türkiye ekonomisine yaptığı katkıya değindi. Yıldırım, "İstanbul, hapşırsa, Türkiye nezle olur. O yüzden İstanbul'un güçlü olması lazım. İstanbul'un belediye başkanlığı, sadece kentin çöpünü toplamak değil. İstanbul'da nikah kıymak, cenazeleri kaldırmak, yol yapmak, köprü inşa etmek değil. O yüzden Türkiye'yi sırtında taşıyacak şekilde daha fazla üreten, daha fazla iş, AŞ kapısı açan bir şehir haline gelmesi lazım. İstanbul'un geleceğini böyle görüyoruz. Bunu, elbette ki, ilk önce İstanbul'un kararıyla yapacağız. Pazar günü sandığa gireceğiz. Seçim yapacağız. Yaptığımız seçim, İstanbul'un seçimidir." dedi.

Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"Seçilirsek, tekrar güzel işleri hem Başakşehir hem de İstanbul'a hep birlikte yapacağız. Anahtar, sizin elinizde. Işığı yakacak sizlersiniz. Bir kez aydınlatın, gerisini bize bırakın. Hepimizin amacı, daha güzel günleri hem şehrimize hem de ülkemize getirmektir. Gerginliğin, ülkemizde kimseye faydası yok. Birbirimizi daha çok kucaklayacak, daha çok seveceğiz. Ayrıştırmayacağız, buluşturacağız. Türkiye, bölgede sadece kendinden sorumlu değil. Aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki 1,5 milyar insan, gözümüzün içine bakıyor. Türkiye, dimdik ayakta durması lazım ki, oralarda huzur olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:26 Kaynak: DHA

Türkiye, İstanbul, Başakşehir, Güncel
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