Yıldırım'dan, bin 111 fidanla yeşil seferliğe destek - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' sloganıyla Hamamlıkızık Ağaçlandırma Alanı'nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Bin 111 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe Yıldırım Belediyesi çalışanlarının yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi, Yunus Emre İlkokulu ve Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi'nden öğrenci ve öğretmenler katıldı.

BİN 111 FİDAN

'Milli Ağaçlandırma Seferberliği'ne Yıldırım Belediyesi olarak tam destek verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla çocuklarımızla beraber güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Hamamlıkızık Ağaçlandırma Alanı'nda öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin katılımıyla, bin 111 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Dikilen her fidan inşallah geleceğe nefes olacak. Çocuklarımıza daha yeşil bir Yıldırım bırakmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

HEDEF: KİŞİ BAŞI 2 METREKARE YEŞİL ALAN

'Yeşil alanları 1,5 milyon metrekare arttırma' hedefine de emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın çehresini değiştirecek projelerimizle, vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Nüfusu 700 bini aşan Yıldırım'da şu an kazandırdığımız ve planladığımız yeşil alan miktarı 1 milyon 500 bin kilometrekare. Hedefimiz Yıldırım'a kişi başı en az 2 metrekare yeşil alan kazandırmak. Bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.