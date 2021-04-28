Yıldırım'dan çevre dostu merkez - Son Dakika

Yıldırım'dan çevre dostu merkez

28.04.2021 13:50
Yıldırım'dan çevre dostu merkez, System.String[]

Yıldırım Belediyesi'nin, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağından ayrı toplanması ve geri kazanıma gönderilmesi amacıyla Yiğitler Mahallesi'nde yapımına devam ettiği 'Atık Getirme Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Toplamda 4 bin 480 metre kare alana sahip olacak Atık Getirme Merkezi'nde toplanacak atıklar, lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderilerek geri dönüşümü sağlanacak. Geri dönüşüme kazandırılamayan diğer atıklar ise mevzuata uygun bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendirilecek. Bu proje ile kaynağında ayrıştırılan atıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

'TEMİZ VE GÜZEL BİR YILDIRIM'

Yapımı hızla devan eden Atık Getirme Merkezi'nde incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çevreyi ve doğayı çok önemsediklerini belirterek, "Temiz ve güzel bir Yıldırım için çevre çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Eğitimlerden, çevre bilincinin oluşmasına yönelik kampanyalara, yarışmalardan etkinliklere kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Şuanda incelemelerde bulunduğumuz, Yiğitler Mahallemizde hayata geçirilecek olan Atık Getirme Merkezi'mizin de temelini attık. İnşallah birkaç ay içerisinde Sıfır Atık Getirme Merkezimiz hizmete başlamış olacak. Yine mahallelerde oluşturduğumuz Mobil Atık Merkezi ile de vatandaşlarımızın atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasına imkân tanıyoruz. Öte yandan Karapınar da yapacağımız Toplama Ayrıştırma Tesisi ile beraber sıfır atık noktasında önemli bir adım daha atmış olacağız" diye konuştu.

geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım'dan çevre dostu merkez - Son Dakika


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