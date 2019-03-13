Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan Demet Akbağ'a Başsağlığı

Yıldırım'dan Demet Akbağ'a Başsağlığı

38 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak, trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika için başsağlığı diledi.

Yıldırım'dan Demet Akbağ'a Başsağlığı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak, trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika için başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Binali YIldırım, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla aradı. Yıldırım, Akbağ'a başsağlığı dileklerini iletti.

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'in Güzelyalı ilçesinde trafik kazası geçirmiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Demet Akbağ, Güncel
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