Yıldırım'dan Ereğli'ye Çıkarma

Yerel seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren Karamürsel Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldırım, Ereğli'ye adeta çıkarma yaptı. Vatandaşlarla bir araya gelerek yeni dönem için projelerini anlattı. Ereğli Mahallesi'nde merkezde gerçekleşen buluşmaya, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, İlçe SKM Başkanı Ramis Bilgiç, Cumhur İttifakı AK Parti Karamürsel Belediye Meclis Üyesi Hatice Akkaya ile meclis üyesi adayları katıldı. Miting havasında gerçekleşen buluşmada Başkan Yıldırım ve ekibini Ereğli'de çok sayıda vatandaş karşıladı.

TEK TEK KUCAKLAŞTI

Karamürsel halkı tarafından seçim çalışmaları desteklenen Yıldırım'a mahalleye kadar konvoy eşlik etti. Konvoyları "Sevda yüklü kervanlar" olarak nitelendirme yapan Başkan İsmail Yıldırım konuşmasında, güçlü bir ekiple yola çıktıklarını, daima birlik ve beraberlik içerisinde Mutlu Karamürsel için hizmet edeceklerinin mesajını verdi. İlk olarak Ereğlili halkla tek tek kucaklaşarak bir araya gelen Başkan Yıldırım, Ereğli halkı tarafından büyük ilgiyle karşılandığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ

Başkan Yıldırım "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" şarkısıyla karşılandı. Vatandaşlar da şarkıya eşlik ederek güçlü bir alkış geldi. Ereğli Mahallesi'nde vatandaşlara seslenen Başkan Yıldırım, konuşmasında görev süresi içeresinde yaptığı hizmetlerin gelecek dönemde yapacaklarının referansı olduğu ifade etti. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle meydana gelen vatandaşların oluşturduğu görüntü 31 Mart Seçimleri adına önemli bir mesaj oluşturdu.

GURUR DUYUYORUM

Ereğli vatandaşına büyük bir sürpriz yaparak Büyükakın'a telefon ile bağlanan Başkan adayı Yıldırım, "Başkanım bütün Ereğli halkı size buradan kucak dolusu selam gönderiyor. İnşallah Kocaeli'nin yeni büyükşehir belediye başkanı olarak bu güzel ilçeye sizinle beraber hizmet etmeyi Allah bizlere nasip etsin" dedi. Büyükakın ise, " Ben Ereğli'deki kardeşlerimle gurur duyuyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Kalbim sizlerle" ifadelerine yer verdi.

SEÇİM MUHALEFETSİZ OLMAZ

"Ekibimle beraber Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adaylarımız ile beraber sizlerden icazet istiyoruz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Yıldırım, "Bu icazeti isterken geçmişte yaptıklarımızı sizlere referans olarak koyuyoruz. Seçim rakipsiz olmaz, hele muhalefetsiz hiç tadı olmaz. Ama muhalefet biraz insana tat vermesi lazım. Bize muhalefet olarak karşımıza çıkan arkadaşlar bizim gittiğimiz mahallere arkamızdan gidiyorlar. Onlar mahallelerin yolunu bilmezler" dedi. Muhalefetin Çamdibi Mahallesi'ne yapmış olduğu ziyareti projeksiyon üzerinden fotoğrafla anlatan Yıldırım, "Çamdibi ziyaretlerinde 40 kişi fotoğraf çektirmiş ama mahalle muhtarımızı en köşeye koymuşlar. Köylerimizin yollarını insanlarını tanımayanlar, muhtarını bilmeyenler bugün rakibimiz. Gittiğimiz yerlerde biz dörtnala koşarken onlar da gelip arkamızdan nalları toplasınlar" dedi.

MECLİS ÜYELERİM BENİ YALNIZ BIRAKMADI

Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adaylarının hiçbir zaman kendisini yalnız bırakmadığını, her programında destek verdiğini, birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığını ifade eden Başkan Yıldırım, "Rakibimizin meclis üyelerinin hepsini bir arada göremedik. Başlarken sağdan soldan toplama takım yapmışlar. Ortaya bir resim çıkarmışlar ama resim daha fotoğrafta ofsayt. 15 yılın hesabını vermek için buradayım. Mitinglere çıkıyorum. Belediye başkanı olmak için adaysınız çıkın halkın karşısına. 3-5 sosyal medya şoparıyla ortalarda gezmeyin. Millet size hesap sorsun sizde cevap verin" dedi.

YILDIRIM SİYASET DERSİ VERDİ

Buradaki insanlarla gönül dostluğunun, kardeşliğinin olduğuna vurgu yapan Yıldırım, muhalefete adeta siyaset dersi verecek sözlere değinerek şu ifadelere yer verdi: "Siyaset önemli, ciddi bir iştir. Menfaat için giriyorsanız birileri çıkar karşınıza benim gibi vurur yüzünüze. Yüzünüz kızarmasın o zaman. Burası er meydanı. Yüreğiniz varsa sizde çıkın halkın karşısına. Ben meydanlardayım. Bizim yolumuz var. Biz yola gönül dostlarıyla bu milletin aşkıyla çıktık. Biz bu ilçeye sevdalıyız aşığız. Kendimizi zenginleştirmek için bu yola girmedik. Köşe başı siyaset yapmaya alışmışlar. 'Karamürsel siyaseti dört yoldan yürütülür' diyenlere buradan sesleniyorum. Karamürsel siyaseti orada sizin istediğiniz gibi olmayacak. İnsanların bizimde sözümüz var dediği Karamürsel var. 30 sene geriden kalmışsınız Karamürsel'i yönetmeye adaysınız" ifadelerine yer verdi.

PROJELERİMİZDE İMZAMIZ VAR

Projeleri hakkında brifing veren Yıldırım, yeni dönemde Karamürsel'e kazandırılacak projeler ile ilgili kitapçıkta arkasında iktidarın gücü olduğunu vurguladı. "Biz işimize ciddi bakıyoruz. Hesap kitap yapıyoruz. Kitapçığımıza koyduğumuz her şeyin arkasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın ve benim imzam var" ifadelerine yer verdi.