Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan, Fatih Terim'e Taziye Telefonu

Yıldırım'dan, Fatih Terim'e Taziye Telefonu

35 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i aradı.

Yıldırım'dan, Fatih Terim'e Taziye Telefonu, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i aradı.

Yıldırım, telefonla görüştüğü Terim'e, babasının vefatı dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:33 Kaynak: AA

İstanbul, Fatih Terim, Güncel
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