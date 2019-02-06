Yıldırım'dan, Fatih Terim'e Taziye Telefonu
35 dakika önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i aradı.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i aradı.
Yıldırım, telefonla görüştüğü Terim'e, babasının vefatı dolayısıyla taziye dileklerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:33 Kaynak: AA
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