Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan Huzurevi Ziyareti

Yıldırım'dan Huzurevi Ziyareti

59 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevi'ni ziyaret etti.

Yıldırım'dan Huzurevi Ziyareti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevi'ni ziyaret etti.

Basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, ziyaret sırasında 92 yaşına basan gazeteci Selma Selçuker'in doğum günü kutlamasına katıldı.

Pastayı Selçuker ile birlikte kesen Yıldırım, daha sonra TRT Sanatçısı Aylin Şengül Taşcı tarafından verilen mini konseri eşi Semiha Yıldırım ile birlikte dinledi.

Keyifli anların yaşandığı ziyaret sırasında Binali Yıldırım sürpriz yaparak Aylin Şengün Taşçı ile "Aziz İstanbul" eserini de söyledi. Büyük alkış alan Yıldırım, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsüne de eşlik etti.

Yıldırım, bir süre önce hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Ayşen Gruda'nın ablası Ayten Erman'a da başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:01 Kaynak: AA

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