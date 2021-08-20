Yıldırım'dan istihdama destek - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde hafta içi her gün toplamda 8 saat olmak üzere 5 farklı branşta eğitim veriliyor. Bu kapsamda 'Makine Tasarım' ile 'CNC Tezgahları ve Programlama' eğitimi gören 20 öğrenci, TDM Otomotiv'i ziyaret ederek yetkililerden teknik bilgi aldı. TDM Otomotiv Proje Sorumlusu Zekeriya Zeybek, öğrencilere hammaddenin tesise girdiği andan itibaren hangi aşamalardan geçtiğine ve hangi teknolojik aletlerin kullanıldığına ilişkin bilgiler verdi. Firmayı gezen öğrenciler, edindikleri bilgileri yerinde pekiştirerek deneyim kazanmış oldu.

"KALICI İSTİHDAMIN SAĞLANMASI EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ"

Gençlerin geleceğine katkı sağlayacak çalışmalara öncelik verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, istihdamın önemine dikkat çekti. Başkan Yılmaz, "Genç nüfusun, istihdam açığı olan meslek gruplarında becerilerini geliştirebilmesi ve iş hayatına kazandırılması için tekstil başta olmak üzere, otomotiv sanayi ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştiriyoruz. Bu eğitimden mezun olan kursiyerlerimiz, makine ve otomotiv sanayiinde Bilgisayar Destekli Tasarım Elemanı, Bilgisayar Destekli CAM operatörü ve CNC Operatörü olarak görev alacaklardır. Hedefimiz kalıcı istihdamı sağlamaktır" dedi.