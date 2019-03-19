Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan Kapalıçarşı Ziyareti

Yıldırım'dan Kapalıçarşı Ziyareti

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.

Yıldırım'dan Kapalıçarşı Ziyareti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.

Yıldırım, Kapalıçarşı'nın çatısına da çıkarak restorasyon yapılan yerleri inceledi.

Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:14 Kaynak: AA

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