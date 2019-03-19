Yıldırım'dan Kapalıçarşı Ziyareti
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.
Yıldırım, Kapalıçarşı'nın çatısına da çıkarak restorasyon yapılan yerleri inceledi.
Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:14 Kaynak: AA
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