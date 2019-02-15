Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan Kasımpaşa'da Esnaf Ziyaretleri

Yıldırım'dan Kasımpaşa'da Esnaf Ziyaretleri

18 dakika önce

İstanbulDHATBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Kasımpaşa'da esnaf ziyaretleri yaptı.

Yıldırım'dan Kasımpaşa'da Esnaf Ziyaretleri, System.String[]
İstanbulDHA

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Kasımpaşa'da esnaf ziyaretleri yaptı. Cuma namazını Kasımpaşa'da kılan Yıldırım daha sonra seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekilen Yıldırım, dükkanlara girerek esnafa hayırlı işler diledi. Yıldırım bir lokantada döner tezgahının başına geçti. 

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın sokakta yürümesi

-Vatandaşlarla selamlaşması

-Döner tezgahının başına geçmesi

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:40 Kaynak: DHA

AK Parti, İstanbul, Kasımpaşa, Güncel
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