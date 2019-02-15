Yıldırım'dan Kasımpaşa'da Esnaf Ziyaretleri

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Kasımpaşa'da esnaf ziyaretleri yaptı.

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Kasımpaşa'da esnaf ziyaretleri yaptı. Cuma namazını Kasımpaşa'da kılan Yıldırım daha sonra seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekilen Yıldırım, dükkanlara girerek esnafa hayırlı işler diledi. Yıldırım bir lokantada döner tezgahının başına geçti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yol Ortasında Tekme Tokat Kavga! Yolcular Her Şeyi Kaydetti

Binali Yıldırım Vapur Kullandı, Martılara Simit Attı

24 Haziran'da Abdüllatif Şener'i Yuhalayan Vatandaşlar, Bu Kez AK Parti Heyetine Tepki Gösterdi

Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor