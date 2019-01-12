Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı

Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı dolayısıyla taziye telgrafı gönderdi.

Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı dolayısıyla taziye telgrafı gönderdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı dolayısıyla bir telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:41 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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