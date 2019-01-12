Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı dolayısıyla taziye telgrafı gönderdi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı dolayısıyla taziye telgrafı gönderdi. Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı dolayısıyla bir telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:41 Kaynak: İHA
İlber Ortaylı'dan Canlı Yayında Suriyeli Çıkışı: Haddinizi Bilin!
Meteoroloji Uyarmıştı! Beklenen Kar Yağışı Çorlu'da Başladı
Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Deden Kurban Olsun Sana" Dediği 13 Yaşındaki Çocuk O Anları Anlattı