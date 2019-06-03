YILDIRIM'DAN KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESNAF ZİYARETİ
31 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de esnaf ziyaretinde bulundu.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:56 Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Küçükçekmece
'de esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, AK Parti seçim çadırında çiçek dağıttı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Küçükçekmece Hürriyet
Caddesi Cennet Mahallesi
'nde sürdürdü. Yıldırım, burada esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşları selamladı. Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı. Binali Yıldırım daha sonra AK Parti seçim çadırında vatandaşlara saksıda çiçek ile AK Parti'nin İstanbul ile ilgili projelerinin bulunduğu dergiyi vatandaşlara dağıttı.
Görüntü Dökümü:
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-Binali Yıldırım esnaf ziyareti
-Yıldırım'ın dergi satın alması
-Yıldırım'ın çiçek ve dergi dağıtması
-Yıldırım'ın çocuklarla ve vatandaşlarla fotoğraf çekilmesi
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