Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan Küçükçekmece'de esnaf ziyareti
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Yıldırım'dan Küçükçekmece'de esnaf ziyareti

30 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Yıldırım'dan Küçükçekmece'de esnaf ziyareti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, AK Parti seçim çadırında çiçek dağıttı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Küçükçekmece Hürriyet Caddesi Cennet Mahallesi'nde sürdürdü. Yıldırım, burada esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşları selamladı. Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı. Binali Yıldırım daha sonra AK Parti seçim çadırında vatandaşlara saksıda çiçek ile AK Parti'nin İstanbul ile ilgili projelerinin bulunduğu dergiyi vatandaşlara dağıttı.


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:57 Kaynak: DHA
İstanbul, AK Parti, Küçükçekmece, Güncel
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