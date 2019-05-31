YILDIRIM'DAN MAHMUTPAŞA'DA ESNAF ZİYARETİ
1 saat önce
İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Mahmutpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:07 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Mahmutpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Yıldırım'a ziyaretinde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti. Esnafla sohbet eden Yıldırım vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın ziyaretinden görüntüler
-Detaylar
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