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YILDIRIM'DAN MAHMUTPAŞA'DA ESNAF ZİYARETİ

1 saat önce

İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Mahmutpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu.

YILDIRIM'DAN MAHMUTPAŞA'DA ESNAF ZİYARETİ, System.String[]

İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Mahmutpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Yıldırım'a ziyaretinde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti. Esnafla sohbet eden Yıldırım vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın ziyaretinden görüntüler
-Detaylar


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:07 Kaynak: DHA
Binali Yıldırım, İstanbul, Mahmutpaşa, Güncel
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