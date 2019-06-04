Yıldırım'dan Manav Türklerine ziyaret
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İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde bulunan Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:18 Kaynak: DHA
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