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Yıldırım'dan Manav Türklerine ziyaret

9 dakika önce

İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde bulunan Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.

Yıldırım'dan Manav Türklerine ziyaret, System.String[]

İstanbul DHA 
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde bulunan Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.


 


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:18 Kaynak: DHA
AK Parti, DHA, İstanbul, Güncel
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