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Yıldırım'dan Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonuna ziyaret

31 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da bulunan Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.

Yıldırım'dan Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonuna ziyaret, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da bulunan Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.
Yıldırım, Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde bulunan Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti.
Burada toplanan kalabalığa seslenen Yıldırım, Aydınlı Mahallesi'nin bölgenin en güvenli mahallesi olacağını söyledi.
Aydınlı Mahallesi'nde kimsenin tırnağına zarar gelmeyeceğini belirten Yıldırım, "Buraya hemen bir karakol yapılacak acele bir şekilde. Burada uyuşturucu, illegal işler kim yapıyorsa onların üzerine acımasız bir şekilde gidilecek, bundan emin olabilirsiniz. Burada herkes huzur içerisinde beraber yaşayacak. Her türlü tedbiri ilgili birimlerimizle alacağız ve buna benzer bir üzücü hadisenin yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Yıldırım, 23 Haziran'da bir İstanbul seçimi olduğunu hatırlatarak "Seçimler her yerde sonuçlandı. İstanbul'da ilçelerde sonuçlandı. Maalesef tabii büyükşehir sonuçlanmadı. Çünkü olan olayları biliyorsunuz. 23 Haziran'da bir kez daha sizi yoracağız, zahmet vereceğiz. Bu işi gidip orada tartışmaları bitirecek şekilde halledeceğiz. Ben mahalleme, aydınlığa, Tuzla'ya, İstanbullulara güveniyorum." dedi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:27 Kaynak: AA
İstanbul, Tuzla, Marmara Bölgesi, Güncel
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