Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan Mutafyan İçin Taziye Ziyareti

Yıldırım'dan Mutafyan İçin Taziye Ziyareti

24 dakika önce

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Yıldırım'dan Mutafyan İçin Taziye Ziyareti, System.String[]
Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Binali Yıldırım, akşam saatlerinde Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesine gitti. Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve Cemaat Sözcüsü Bedros Şirinoğlu'na taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:53 Kaynak: DHA

Türkiye, Binali Yıldırım, Mesrob Mutafyan, Güncel
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