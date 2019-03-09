Yıldırım'dan Mutafyan İçin Taziye Ziyareti
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan'a taziye ziyaretinde bulundu.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, bugün hayatını kaybeden Türkiye
Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan
'nın annesi Mari Mutafyan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Binali Yıldırım, akşam saatlerinde Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesine gitti. Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve Cemaat
Sözcüsü Bedros Şirinoğlu'na taziyelerini iletti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:44 Kaynak: DHA
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