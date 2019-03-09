Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan Mutafyan İçin Taziye Ziyareti

Yıldırım'dan Mutafyan İçin Taziye Ziyareti

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Yıldırım'dan Mutafyan İçin Taziye Ziyareti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Binali Yıldırım, akşam saatlerinde Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesine gitti. Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve Cemaat Sözcüsü Bedros Şirinoğlu'na taziyelerini iletti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:44 Kaynak: DHA

İstanbul, Mesrob Mutafyan, Binali Yıldırım, Güncel
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