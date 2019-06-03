Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan sahur ziyareti
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Yıldırım'dan sahur ziyareti

16 dakika önce

İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sahurda Bayburtlu Laçin ailesinin evine misafir oldu.

Yıldırım'dan sahur ziyareti, System.String[]

İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sahurda Bayburtlu Laçin ailesinin evine misafir oldu. 
Yıldırım aile fertleriyle sahur yaparken çocuklarla da tek tek ilgilendi.



Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:28 Kaynak: DHA
Güncel
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