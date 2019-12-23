Yıldırım'dan Sarıkamış'a ağıt - Son Dakika
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Yıldırım'dan Sarıkamış'a ağıt

7 saat önce

Yıldırım Belediyesi büyük acılarla sonuçlanan Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümünde, Yıldırımlılara duygu dolu anlar yaşattı.

Yıldırım'dan Sarıkamış'a ağıt, System.String[]

Yıldırım Belediyesi büyük acılarla sonuçlanan Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümünde, Yıldırımlılara duygu dolu anlar yaşattı.


Düzenlediği kültür sanat aktiviteleri ile ilçe sakinlerinin sosyal hayatına renk katan ve gündemi izleyen programlar gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, önemli bir etkinliğe daha imza attı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği'ne, çok sayıda protokol üyesi ve Yıldırımlı katıldı. Sarıkamış başta olmak üzere programa katılan Anadolu'nun her köşesinden gönlün sözünü sazın teline döken aşıkların seslendirdiği türküler ve şairlerin duygu yüklü şiirleri, Allahuekber Dağları'nda Sarıkamış Harekatı'nda bundan 105 yıl önce 60 bini donan toplam 78 bin şehit için yankılandı.


Sarıkamış Harekatı'nın, sadece askeri açıdan değil, uğranılan kayıplar sebebiyle de manevi bakımdan yüreklerdeki bir yara olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Osmanlı Ordusu tarafından 1. Dünya Savaşı esnasında 22 Aralık 1914 ve 4 Ocak 1915 tarihlerinde Kafkasya Cephesi'nde tatbik edilen Sarıkamış Harekatı, sadece askeri açıdan değil, uğranılan kayıplar sebebiyle de manevi bakımdan yüreğimizdeki bir yaradır. Tarih milletlerin kendilerine yazdıkları değerler siteminin adıdır. Tarih milletler için ibret alınacak ve istikamet çizilecek bir referanslar manzumesidir. Bizler tarihten hem ders alırız hem de kuvvet. Adını andığımız ve anma imkanı bulamadığımız tüm savaşlarda şehadet mertebesine ulaşan ve gazi olan ecdadımızı hayırlı yad ediyorum, ruhları şad olsun" dedi.


100 yıl önce Osmanlı Devleti'ni durdurmak amacıyla ortaya koyulan Haçlı Savaşı'nın, Anadolu insanının iman dolu göğsüne çarpıp paramparça olduğunu işaret eden Başkan Oktay Yılmaz, "Tarih toplumların şahsiyet kazandığı bir okuldur, bir mekteptir tarih. Bu mektepten millet olma icazeti alınır. Bundan 100 yıl önce İslam Medeniyeti'nin son ve en güçlü temsilcisi Osmanlı Devleti'ni durdurmak amacıyla ortaya koyulan Haçlı Savaşı, Anadolu insanının iman dolu göğsüne çarpıp paramparça olmuştur. Milli şairimiz Mehmet Akif'in de dediği gibi, 'Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela', 7 düvel kutsallarımıza ve tarihimize ve istikbalimize saldırmışlardı. Genç ve modern Türkiye Cumhuriyeti, bu yönüyle Osmanlı'nın mirasçısıdır. Büyük Osmanlı'dan yontulmuş ve çelikleşmiş bir vatandır" diye konuştu.


Tarih boyunca sahneye konan kahramanlıkların bir özetinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulabilmesi için adeta tekrar yaşandığının altını çizen Başkan Yılmaz, "Tarih boyunca sahneye konan kahramanlıkların bir özeti, Türkiye Cumhuriyeti gibi bir vatan kurulabilsin diye adeta tekrar yaşanmıştır. Çanakkale, Sarıkamış, Kanal Cephesi, Kurtuluş Savaşı, her biri için ayrı fasıl açıp üzerinde dursak vaktimiz yetersiz kalır. Belki hatırda tutmamız gereken nokta şudur. Bu aziz vatanı elde etmek için ağır bedeller ödenmiştir. Bizim için kritik olan husus ise bu vatanı elde tutmanın da bir bedeli olduğudur. İslam Dünyası'nın ilk kıblesi olan Mescidi Aksa'yı da içine alan Kanal Cephesi'nde yenilmiş olmanın hüznüyle Sarıkamış Harekatı'na katılmak için, Kafkas Cephesi'ne gönderilen Mehmetçiğin güzergahına bakılarak bu coğrafyanın ne kadar zor bir dönem geçirdiğini anlamak için kafidir. Bu gece tarihe karşı sorumluluklarımızı yeniden kuşandığımız bir gecedir. Bu vesile ile kahraman ecdadımızı hayırla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Sarıkamış, Yıldırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:29 Kaynak: İHA
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