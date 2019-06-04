Yıldırım'dan taziye ziyareti
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İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla ilçesi'nde 17 Mayıs'ta iki grup arasında silah kullanılan kavgada, olay yerinden geçmekte iken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden, Halil Elmas'ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:14 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla ilçesi'nde 17 Mayıs'ta iki grup arasında silah kullanılan kavgada, olay yerinden geçmekte iken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden, Halil Elmas'ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen ziyarette, Yıldırım, baba Cemil ve anne Necmiye Elmas ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım, olayın takipçisi olacağını söyledi.
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