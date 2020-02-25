Yıldırım'dan Türkiye'nin her köşesine kitap - Son Dakika
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Yıldırım'dan Türkiye'nin her köşesine kitap

6 saat önce

Yıldırım Belediyesi, vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak maksadıyla oluşturduğu '1 Dakika 1 Kitap' projesi ile çekilişle 252 kişiye 31 farklı kitap hediye etti.

Yıldırım'dan Türkiye'nin her köşesine kitap, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak maksadıyla oluşturduğu '1 Dakika 1 Kitap' projesi ile çekilişle 252 kişiye 31 farklı kitap hediye etti.


Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın bir bölümünü seslendirdiği kitapların yazarını ve adını doğru tahmin edenler, yapılan çekilişle kitapların sahibi oluyor. Gençler arasında yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağı Instagram üzerinden, Yıldırım Belediyesi sayfasında Başkan Oktay Yılmaz'ın bir bölümünü seslendirdiği videodaki kitapların yazarını ve adını doğru tahmin edenlere, yapılan çekilişin ardından Yılmaz'ın imzaladığı kitaplar kargoyla ulaştırılıyor. 12 Mayıs 2019'dan bu yana yapılan çekilişlerde bugüne kadar Türk ve dünya edebiyatı klasiklerinden, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir, İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır, Necip Fazıl Kısakürek'in Hikayelerim, Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel, Mehmet Akif Ersoy'un Safahat, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kiralık Konak, Tarık Buğra'nın Osmancık, Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı, Peyami Safa'nın Fatih Harbiye, Sezai Karakoç' Ruhun Dirilişi, Michal Biran'ın Cengiz Han, Sait Faik Abasıyanık'ın Mahalle Kahvesi, Yahya Kemal Bayatlı'nın Kendi Gök Kubbemiz, Refik Halit Karay'ın Hakkı Sükut, Rıfat Ilgaz'ın Karartma Geceleri, Cengiz Dağcı'nın Korkunç Yıllar, Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Kilit, Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları, Mehmet Rauf'un Eylül, İbn Sina- İbn Tufeyl'in Hay Bin Yakzan-Doğanın Kucağında, Halid Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Acıbadem'deki Köşk, Dücane Cündioğlu'nun Göz İri, Sait Faik Abasıyanık'ın Şahmerdan, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban, Amin Maalouf'un Semerkand, Arif Nihat Asya'nın Dualar ve Aminler, Necip Fazıl Kısakürek'in O ve Ben, Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Anahtar, Kemal Tahir'in Yol Ayrımı eserleri, Bursa'nın yanı sıra Hatay'dan İzmir'e Edirne'den Ardahan'a, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki okuyuculara gönderildi.


Hem gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek hem de teknoloji bağımlılığına karşı bir farkındalık oluşturmak maksadıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Biz gençlere güveniyoruz ve önemsiyoruz, gençlerin enerjisinden memleket yönetiminde de istifade etmek istiyoruz. Bu da ancak gençlerin daha çok okuyarak, kendilerini geliştirmesi ile mümkün olacak. Bu yüzden özellikle gençlerimize bol bol okumalarını tavsiye ediyorum. Bilindiği üzere teknoloji, hayatımızın her alanına girdi, hatta bununla da kalmayarak, neredeyse hayatımızı işgal etti. Uzmanların da işaret ettiği gibi verimli kullanıldığında insanlık için nimet olan teknoloji, aşırı kullanımda ise insanların sosyal ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor. Bu düşünceyle insanlarımızı bir nebze de olsa teknolojik bağımlıktan kurtarmak adına '1 Dakika 1 Kitap' projemizi hayata geçirdik" diye konuştu.


Memleketin dört bir yanına kitap


Her hafta yapılan çekilişle Türkiye'nin farklı şehirlerindeki okuyuculara kitap hediye ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "yılın 365 gününe denk gelecek şekilde vatandaşlarımıza her gün bir kitap hediye ediyoruz. Haftalık olarak Türk ve Dünya klasikleri arasında yer alan bir kitabın bir bölümünü seslendirdiğim eserin adını ve yazarını doğru tahmin eden takipçilerimiz arasından 7 kişiye, bizzat imzaladığım kitapları hediye ediyoruz. Bursa'nın yanı sıra Hatay'dan İzmir'e Edirne'den Ardahan'a ülkemizin dört köşesine 31 farklı kitap gönderdik. Kitap sevdalısı olan herkesi, Yıldırım Belediyesi Instagram hesabından her hafta yayınlanan videolarımızı takip etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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