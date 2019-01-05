Yıldırım'dan Ukrayna'da Öldürülen Genç Kızın Ailesine Taziye Ziyareti
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ukrayna'da öldürülen Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Ukrayna
'da öldürülen Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir
'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Ukrayna'da eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım, Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi'ne başsağlığı dileklerini iletti. Acılı aileye kızlarının katil zanlısının yakalandığı bilgisini veren Yıldırım, Ukrayna Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiğini ve cenazenin Türkiye'ye getirilmesi hususunda gerekli talimatın verildiğini de söyledi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
92 Yaşındaki Emekli Albay, Silahla Başından Vurulmuş Şekilde Ölü Bulundu
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim
Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!
Cumhurbaşkanlığından, New York Times'ın 'Türkiye'den Yurt Dışına Göç' Konulu Yazısına Yalanlama Geldi