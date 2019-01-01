Son Dakika Haberleri: Yıldırım'dan Yeni Yıl Ziyaretleri

Yıldırım'dan Yeni Yıl Ziyaretleri

1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Vatandaşlarımız, İstanbullu hemşehrilerimiz huzur içerisinde, kimisi evlerinde, kimisi dışarıda eşiyle dostuyla yeni yılı karşılıyor.

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TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Vatandaşlarımız, İstanbullu hemşehrilerimiz huzur içerisinde, kimisi evlerinde, kimisi dışarıda eşiyle dostuyla yeni yılı karşılıyor. Bu vesileyle vatandaşlarımızın, İstanbulluların yeni yılını tebrik ediyorum." dedi.

Yıldırım, yılın son saatlerinde Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek, emniyet mensuplarının yeni yılını tebrik etti.

Yeni yılı farklı bir yerde karşılamak için polis merkezine geldiğini dile getiren Yıldırım, "Bugün Tuzla polis karakollarından birindeyiz. Orhanlı Karakolu'nda yeni yılı karşılıyoruz. Şu anda polis arkadaşlarımızla ve emniyet müdürümüzle, belediye başkanımızla beraberiz. Az önce sohbet ederken İstanbul genelinde asayiş durumunu sordum. Hamdolsun herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız, İstanbullu hemşehrilerimiz huzur içerisinde, kimisi evlerinde, kimisi dışarıda eşiyle dostuyla yeni yılı karşılıyor. Bu vesileyle vatandaşlarımızın, İstanbulluların yeni yılını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Binali Yıldırım, 2018'de canla başla çalışan, halkın huzuru için hayatını seve seve veren polislerin, askerlerin, jandarmaların bütün güvenlik birimlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ömür diledi.

Vatandaşların evlerinde huzur içerisinde yaşadığına vurgu yapan Yıldırım, bu huzuru zaman mefhumu tanımadan çalışan güvenlik güçlerine borçlu olduklarını vurguladı.

Yıldırım, konuşmasının ardından polis telsizinden tüm emniyet mensuplarının yeni yılını kutladı.

Polis merkezi ziyaretinde Yıldırım'a İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da eşlik etti.

Yıldırım'dan darülaceze ziyareti

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kayışdağı'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü'nün kadın misafirlerini ziyaret etti.

Burada ağırlanan kadınlara karanfil veren Yıldırım, bazı misafirlerle özel olarak görüşerek taleplerini dinledi.

Darülaceze ziyaretinde Yıldırım'a TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:51 Kaynak: AA

Huzur, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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