Yıldırım'dan YSK kararına açıklama: Fevkalade talihsiz bir karar
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 'Seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:25 Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, 'Seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı. Hal böyleyken bir yandan sorumlu tuttuğu, suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar seçimde görev yapabilir diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur." dedi. Küçükçekmece
'de esnaf ziyaretinde bulunan Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, YSK'nın ilçe seçim kurulu başkanları ile ilgili vermiş olduğu kararla ilgili şunları söyledi:
"Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Çünkü seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı. Bunlardan bir tanesi de bu seçimdeki yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yanlışlara sebep olan her kimse bunların hakkında suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı. Hal böyleyken bir yandan sorumlu tuttuğu, suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar seçimde görev yapabilir diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur. Partimiz bu karara itirazını yapmıştır. Ümit ederim YSK bunu aklıselim ile değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasını karışıklığa sebep olacak bu işten vazgeçer."
Binali Yıldırım'dan YSK'nın seçim kuruluyla ilgili kararına ilk açıklama
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri
Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici