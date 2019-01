Yıldırım Demirören: "Hiçbir Kulüp veya Hiç Kimse İçin Bir Hakemimizi Feda Etmeyiz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Hiçbir kulüp veya hiç kimse için bir hakemimizi feda etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Antalya'nın Belek ilçesindeki bir otelde düzenlenen 2018-2019 Sezonu MHK Kış Semineri'nde birer konuşma yaptı. 2012 senesinden beri, ilk günden beri hakemlerimize ayrı bir sayfa açtıklarını dile getiren Demirören, "Hakemlerimiz bizim için çok önemli. Fikret Başkanın da dediği gibi... Futbolun en önemli aktörlerinden biri hakemlerimiz. Biz de Yıldırım Demirören ve TFF Yönetim Kurulu olarak, hakemlerimizi hem profesyonel açıdan hem de olanaklar açısından en iyi hale getirmeye çalıştık. Yapmaya da devam edeceğiz bundan hiç şüpheniz olmasın. Tüm hakemlerimize teşekkür ediyorum. Harika bir ilk yarı geçirdik. Allah kısmet ederse ikinci yarı da böyle olacak. Tabii ki VAR'ın etkisi çok büyük oldu. VAR sistemiyle futbolda hata minimuma indi. Futbol daha güzel hale geldi. Ama malesef benim her zaman savunduğum; bekleme süresi futbolda bir soğutma oluşturuldu. İnşallah onu da en aza indireceğiz. VAR'dan bahsetmişken önceki Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a çok teşekkür ediyorum. VAR'ın hızlanmasında, Türkiye'ye bir an önce gelmesinde kendisinin de çok büyük destekleri oldu önerileri oldu. ve VAR'ı futbol ailesi, Türkiye kabullendi. VAR'la ilgili Yusuf Başkan konuları anlattı. VAR 70 kritik karar ve önemli olaylarda futbolu değiştirdi. VAR'ın tartışıldığı Galatasaray-Konyaspor maçını yaşadık. Hakemlerimizin tartışıldığı. Ben ve Yönetim Kurulum hiçbir takım için, hiçbir kulüp için, hiç kimse için bir hakemimizi feda etmeyiz veya dinlendirmeyiz. Ancak sizlerin de kabul ettiği gibi VAR önemli bir sistem. Çok değerli iki hakemimiz için VAR'ın uygulamasında yapılan hatadan dolayı, MHK kararıyla dinlendirilme süreci açıldı. Bu da olacaktır. Hata yine olacak. Ama biz hiçbir zaman bir kulüp için bunu yapmayız" dedi.



"Hakemlerimizin göğüsünde Türk Bayrağı var"



VAR sisteminden çok başka şeylerle alakalı konuşmak istediğini anlatan Yıldırım Demirören, "Hakemlerimizin göğsünde Türk Bayrağı var. Hakemlerimiz Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir ferdi. Bir hakeme bu kadar kolay hakaret edilemez, küfredilemez. Bunu herkesin bir düşünmesi lazım. Geçen sene 40 hakemimize, 40 kere hakaret ve küfredildi. Bu sene ilk yarıda 21 kere edildi. İşin kötüsü kimse özür dilemedi hakemlerimizden. Ama neyi tartıştılar: 'Ben küfrettimde fazla ceza verildi'. Önce saygılı ol, Burada Türk bayrağı var, karşında Türk hakemi var! Önce saygıyı öğrenin ki sizin cezanızı tartışalım" diye belirtti.



"Benim hakemim Türkiye'yi temsil ediyor"



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan bir ricaları olduğunu anlatan Demirören, "Biz TFF olarak ve hakemler olarak kişileri savcılığa veremeyiz. Ama bizi aldığımız her disiplin kararı Adalet Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sizden ricamız, bizim disipline gönderdiğimiz hakemlere hakaret edenleri savcılığa vermeniz. Çünkü Türk futbolu ancak onlar düzeldiği zaman düzelecek. Çünkü o kişiler hem kulüpleri, hem çok büyük camiaları temsil ediyor. Benim hakemim de Türkiye'yi temsil ediyor. Ona göre herkes saygılı davranmak durumunda. Onu hep beraber geçeceğiz. Maçta kim size hakaret ediyorsa sizden ricam, kendisini alkışlayın ki öğrensinler. Siz onların seviyesine inmeyin; onlar sizin seviyenize çıksın. Allah sizlere hakem şansı versin. Futbol sizlerle; siz futbolla güzelsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

