Son Dakika Haberleri: Yıldırım Demirören'in Tff Başkanlığı'ndan İstifası

Yıldırım Demirören'in Tff Başkanlığı'ndan İstifası

2 saat önce

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'ndan istifa eden Yıldırım Demirören'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yıldırım Demirören'in Tff Başkanlığı'ndan İstifası, System.String[]
1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'ndan istifa eden Yıldırım Demirören'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine vermiş olduğu hizmetlerden ötürü Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkür ederiz. Sayın Yıldırım Demirören'in görevi bırakmasının ardından yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini sürdürecek Sayın Hüsnü Güreli'ye başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinin açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yaptığı 7 yıllık süre içinde Türk futboluna değerli hizmetleri olan, alt lig kulüplerine verdiği desteklerle bizleri yalnız bırakmayan Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkürlerimizi sunarız. Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini vekaleten haziran ayındaki genel kurula kadar yürütecek olan Sayın Hüsnü Güreli'ye de hayırlı olsun dileklerimizi iletir, başarılar dileriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:11 Kaynak: AA

Spor
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