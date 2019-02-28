Son Dakika Haberleri: Yıldırım Demirören İstifa Etti

Yıldırım Demirören İstifa Etti

36 dakika önce

İstanbul DHA- YILDIRIM Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevinden istifa etti.

Yıldırım Demirören İstifa Etti, System.String[]
İstanbul DHA- YILDIRIM Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevinden istifa etti.

Demirören istifasını yazılı açıklama ile duyurdu. Yıldırım Demirören açıklaması şu şekilde:

"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum.

Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu Milli görevi, Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesiyle bu kararı almış bulunmaktayım.

Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başka Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum.

Ve birlikte çalıştığımız tüm spor bakanlarına, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, milli takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum.

Kamuoyuna en derin sevgi ve saygılarımla arz ediyorum"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:29 Kaynak: DHA

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