Yıldırım: "Dikey yapılaşma kötü bir şey, hem sosyalleşmeyi hem kimliğini ortadan kaldırıyor"
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- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:11 Kaynak: AA
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