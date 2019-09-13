Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşen 6 noktada orman yangını çıktı
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Yıldırım düşen 6 noktada orman yangını çıktı

51 dakika önce

İzmir'in Karaburun ve Urla ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 6 noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yıldırım düşen 6 noktada orman yangını çıktı, System.String[]

İzmir'in Karaburun ve Urla ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 6 noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Urla'nın Yağcılar mevkisi ile Karaburun'un kırsal bölgesindeki 6 bölgede, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, makilik ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Karaburun, Yağcılar, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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