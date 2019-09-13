Yıldırım düşen 6 noktada orman yangını çıktı
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İzmir'in Karaburun ve Urla ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 6 noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:54 Kaynak: AA
İzmir'in Karaburun ve Urla ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 6 noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Urla'nın Yağcılar mevkisi ile Karaburun'un kırsal bölgesindeki 6 bölgede, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, makilik ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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