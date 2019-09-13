Yıldırım düşen 6 noktada orman yangını çıktı

İzmir'in Karaburun ve Urla ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 6 noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Urla'nın Yağcılar mevkisi ile Karaburun'un kırsal bölgesindeki 6 bölgede, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, makilik ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.