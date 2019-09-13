Son Dakika Haberleri: Yıldırım düşen 6 noktada orman yangını çıktı
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Yıldırım düşen 6 noktada orman yangını çıktı

2 saat önce

İzmir'in Karaburun ve Urla ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 6 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Yıldırım düşen 6 noktada orman yangını çıktı, System.String[]

İzmir'in Karaburun ve Urla ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 6 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Urla'nın Yağcılar mevkisi ile Karaburun'un kırsal bölgesindeki 6 noktada, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, makilik ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Karaburun, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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